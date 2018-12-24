20萬罰單恐成呆帳？黃國昌：第一線防疫虛有其表

2018-12-24 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情嚴重，農委會雖將違規攜帶肉品入境之罰金調高至20萬元，但時代立委黃國昌指出，外國人即使被罰還是能拍拍屁股離開，之後也可繼續入境，罰單恐成呆帳。對此，黃國昌今（24）日上午召開記者會，因此呼籲有關單位盡速修法因應。

黃國昌上午召開記者會，邀請了陸委會代表、內政部代表、農委會代表與法務部行政執行署代表到場。黃國昌質疑，若外國旅客帶了禁止輸入的檢疫物，我國海關能否拒絕入境，亦或是罰緩繳清才能入境？除此之外，雖然《入出國及移民法》、《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》有規定若旅客攜帶違禁物可拒絕入境，但包不包括禁止輸入的檢疫物？

若在違禁物的認定上不包含檢疫物，黃國昌表示已備妥修法草案，今天將送交出去，將參考外國作法，違反規定的旅客若不當下繳納罰鍰就禁止入境；至於中國旅客來台部分，則盼陸委會立刻修正法規命令。

黃國昌認為，若不有效訂立外國人繳納罰緩的機制，只是操翻基層，經由繁雜的行政程序去催繳，最後又收不到錢，「第一線大張旗鼓的動作只是虛有其表，沒有實際功能」。

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