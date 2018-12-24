選舉無效之訴開打！丁守中：我很有信心能打贏官司

2018-12-24 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院13日公布驗票結果，台北市長柯文哲為580663票、國民黨落選人丁守中為577096票，兩人票數差距擴大至3567，丁守中再度「被擊潰」。對此丁守中提起選舉無效之訴，於今（24）日上午10點於北院23法庭開庭。丁守中於開庭前表示，自己有信心能打贏官司。

丁守中表示，打這個官司有三個目的，首先這不是為了個人勝負，是為了檢討目前選罷法與公投法欠缺規範，以及選務機關公平公正的角色；第二，要防止今後在發生中選會或地方選委會「違法操縱選務來影響選舉結果」。最後，要防止今後發生邊投票邊開票的情況，影響選舉結果與公共信用。

丁守中說，全世界都沒有邊投邊開的情況，這造成了此次選舉投開票多延長了50%的時間，總計約3小時46分，嚴重影響選舉公正與公共信用。

而媒體也提問，此次選舉投票率似乎比過去還低。對此丁守中表示，投票日當天天氣很好，平常投票率都超過70%，當天增加了一半的時間，最後投票率卻只有65%，這是因為很多人都不耐久站，所以沒去投票。

而對於官司中證人的部分，丁守中表示有很多民眾與基層里長願意出來作證，在投開票日下午4點後，許多投開票所都未對隊伍作管制，傳出插隊、甚至是5點都還有人來投票的情事，此為嚴重違法。對此，丁守中表示一切判決都交由司法，對這場官司有信心。

最後，丁守中也被問到若是官司敗訴的話會不會堅持原則，丁守中則沉默不語，快步進入法庭。

選戰期間，民進黨落選人姚文智曾稱選第三名就退出政壇，對此丁守中4月22日於臉書發下豪語：「我若初選勝出後參選台北市長，只要第二名，就永遠退出政壇，丁守中說到做到，在這裏就宣誓，根本不用去保安宮。」

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