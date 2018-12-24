核准龍崎掩埋場水保許可 綠委開罵李孟諺：你在幫誰背黑鍋？

2018-12-24 09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台南市政府在市長交接看守期，核准歐欣掩埋場水土保持許可證照，民進黨立委劉建國等人今日在立法院召開記者會，要求台南代理市長李孟諺應立刻撤銷公文，並向總統蔡英文呼籲要保留自然資產，請行政院長賴清德願放棄掩埋場，請將就任的台南市長黃偉哲撤銷水土保持工程。

聖誕節前夕，台南市政府核發水保施工許可給歐欣公司，此次核准58筆土地、共41公頃，遠勝於之前許可的0.6公頃；環保團體台灣水資源保育聯盟質疑，歐欣公司「環差報告」、「邊坡穩定」涉嫌造假，台南市府何以急著核發施工許可，讓公司去破壞珍貴的自然遺產地形。

台南市龍崎區牛埔里里長陳永和表示，為何這件事要極力反對，台南市府以前態度是不蓋，曾在2012年發文給工業局要求不要再編回饋金，才過了幾年現在又要興建，台南市府為何一日數變，當地月世界泥岩地形應永續經營，而不是興建垃圾掩埋場。

民進黨立委劉建國指出，他關心台灣最珍貴的自然遺產，龍崎掩埋場開發案去年有與許多環團召開多場公聽會，若在珍貴環境蓋垃圾掩埋場，將造成二仁溪中下游廣泛汙染，代理市長在卸任前敢這樣決定，絕對要追究到底。

「我們一定反對到底！」民進黨立委陳曼麗提及，她自己去過龍崎3次，當地地形獨特卻要被放置有害、有毒廢棄物，放這種不好東西將造成水質、地質非常大影響，興建垃圾掩埋場是非常不當的，代理市長做出這種決定，幸好新任台南市長黃偉哲已承諾不會蓋。

民進黨立委陳亭妃指出，她以前在立法院國防及外交委員會當召委時，就要求退輔會下令停止歐欣相關投資，立法院在2014年也決議，要求退輔會須全數地方里民才能同意興建，現在一些做「假動作」公文都應予以撤銷。

陳亭妃痛批，在市府團隊馬上要交接同時，就做出這種事，李孟諺代理市長「有這麼急嗎」？你在幫誰背黑鍋？市府應立刻撤銷這張水土保持的公文。

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