丁守中提選舉無效訴訟 今日上午首開庭

2018-12-24 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院13日公布驗票結果，台北市長柯文哲為580663票、國民黨落選人丁守中為577096票，兩人票數差距擴大至3567，柯文哲多贏了313票，丁守中再度「被擊潰」。對此丁守中認為中選會刻意操弄棄保，針對中選會、選委會為被告，提起選舉無效之訴，並將於今（24）日上午10點於23法庭開庭。

丁守中日前召開記者會，表示此次驗票結果印證許多民眾檢舉的嚴重事實，例如有太多人只蓋手印，卻沒有選監人員的蓋章，或用英文、綽號來簽名，甚至還出現重複領票的狀況，以及相關選票沒有彌封、沒有蓋騎縫章，這些對打選舉無效官司有很大的幫助。而相關事實法院已經存證，留待打選舉無效官司時作攻防。

除此之外，丁守中認為這次選舉存在許多非法情形，對於選票的影響很大，意義超過輸贏。「我們花這麼龐大的經費以及律師費，就是為了求取證據，印證選民陳情的事實」。而丁守中陣營律師葉慶元也說重話：「這次重新計票的過程，證明了柯文哲市府主導的選務有重大違法瑕疵」。

綜合媒體報導，丁守中認為中選會刻意操弄棄保，針對中選會、選委會提起選舉無效之訴。台北地方法院將於今（24）日上午10點於23法庭開庭，北院抽籤決定承審法官為黃愛真，審判長為徐千惠庭長，陪席法官劉娟呈。

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