楊秋興被踢出小內閣爆內幕 傳踩到韓國瑜底線…

2018-12-24 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜在選後有意邀請前高雄縣長楊秋興出任副市長，不過韓國瑜20日公佈小內閣名單時，3位副市長中並沒有楊秋興，兩人關係再度引發討論。對此有知情人士表示，韓國瑜之所以將楊秋興排除在小內閣名單之外，是因為楊秋興私底下動作頻頻，一再挑戰韓國瑜底線，進而讓韓國瑜有所疑慮。

根據《上報》報導，韓營知情人士透露，韓國瑜勝選後，確實曾經慎重考慮邀楊秋興擔任副手，不過楊秋興作風高調，且韓營認為楊秋興似乎有積極爭搶團隊主導權的意圖，使韓營提高警覺。在本月初，有位由楊秋興推薦的局處首長向韓國瑜透露，楊秋興有意要全面撤換高雄市38個行政區的現任區長，韓對此存有疑慮，擔心外界認為韓營是在「秋後算帳」，因此立刻暫緩楊秋興副市長人事案。

知情人士指出，楊秋興兩度缺席本月出舉辦的市府交接小組會議，原因是楊秋興不滿比他資淺的韓國瑜媒體顧問潘恆旭擔任交接小組召集人，而自己資歷最資深，卻僅僅是名交接小組組員，此事衝擊到韓國瑜對楊秋興的信任，讓韓認定楊沒有「團隊精神」。

然而韓國瑜公佈小內閣名單前夕，都還在等待楊秋興的回應，當初韓還致電楊出任高捷或高銀董事長的意願時，楊也向韓說「會考慮」，不過楊秋興事後直接秀出「自己傳給吳敦義的簡訊內容」，指稱韓希望他接掌高捷公司或高雄銀行董事長，但他已婉拒，表示未來韓若有需要，他可在兩岸事務部分提供協助，這讓韓國瑜十分錯愕，決定將楊秋興排除在小內閣名單之外。

針對未被延攬進入高雄市小內閣，楊秋興僅表示不再發言，低調地說：「我的事情...笑看人生了，我就不要回應了，我都離開啦，謝謝，謝謝！」

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