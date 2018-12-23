賀韓、盧布條「無關政治」？政大急澄清 反再挨學生砲轟

2018-12-23 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕UBA大專籃球聯賽21日在政治大學舉辦，然而現場掛應該懸掛加油布條的場邊欄杆，竟出現以台中市長當選人盧秀燕、高雄市長當選人韓國瑜兩位校友為榮的布條，部分學生強烈反彈。對此，校方昨（22）日緊急發出聲明，試圖以「布條與政治無關」為由滅火，但政大校內各學生團體仍相當不滿，要校方說個明白，不要用「誤解」兩字帶過。

政治大學秘書處昨發出聲明稿，表明是「雄鷹後援會」為了想慶祝政大校友盧秀燕、韓國瑜今年皆當選市長，因此建議主辦單位懸掛布條祝賀。主辦單位為感念後援會對雄鷹籃球隊的大力支持，「因而同意其懸掛，並無任何政治考量」，造成誤解，深感遺憾。

不過校方這份聲明並未獲得學生諒解，學生社團政大野火陣線表示，雄鷹後援會提出要求懸掛韓盧布條，本身就是「有明確政治意圖之宣傳」，請校方「不要在同意/做了政治100分的事後，才改口自己政治0分。」另外，校方有了後援會的「大力支持」，難道就可以不需要徵求教授與學生的意見？據了解，恭喜韓國瑜的布條上雖明確署名政大東亞所，但東亞所事先完全不知情。

政大校務會議學生代表柯嘉偉也指出，其實學校的聲明書並未講到重點，政大創校超過90周年，傑出校友無數並各有成就，但為何不見其他領域校友也有如此「尊榮」？他呼籲，「校方應保持行政中立，而非受到校友會大力贊助或支持就能通融。」

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