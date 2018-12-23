桃市議長選舉 綠營「自己投自己」 藍營連任無懸念

2018-12-23 23:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會第2屆市議員25日宣誓就職後，隨即舉行正、副議長選舉，國民黨確定由邱奕勝、李曉鐘搭檔競選、爭取連任，加上無黨聯盟黨團昨天開記者會，宣布支持國民黨提名的邱李配，有無盟相挺預料邱奕勝、李曉鐘可拿下超過40張選票順利當選。至於民進黨則是在今天決議「自己投自己」，「邱李配」連任可說是毫無懸念。

民進黨對於是否推出正、副議長人選，抑或是議員「自己投自己」，由於意見各半遲遲未有定論，黨籍市議員當選人原定在今天召開黨團會議研商，但因許多市議員當選人趁就職前出國，導致流會，加上沒有人願意出線角逐正、副議長，在沒有人選情況下，黨團在LINE群組宣布議長選舉「自己投自己」，無異議通過。

第2屆桃園市議員共有63席，原先國民黨33席、民進黨19席、綠黨1席、時代力量1席及無黨籍9席。

不過，無盟執行長劉勝全表示，無黨聯盟黨團是由無黨籍議員成立，原有成員有5人連任成功，除新爭取到無黨籍龍潭劉熒隆、中壢謝美英，還爭取到以無黨籍參選市議員的國民黨籍李家興及平地原住民王仙蓮加入黨團運作，讓黨團人數達到9人，原總召張運炳則因涉賄聲押，總召確定由李家興接任。

由於李家興、王仙蓮確認加入無盟運作，也讓國民黨失去過半優勢，對於李家興及王仙蓮加入無盟，國民黨桃園市黨部表示，這是考紀案件，最嚴重可開除黨籍，由於直轄市市議員提名權在中央黨部，因此考紀案將送中央討論。

至於綠黨王浩宇、時代力量簡智翔先前已表態將「自己投自己」；未加入無盟的無黨籍市議員當選人牛煦庭則表示，會支持邱李配。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/