南投縣府團隊僅更換1人 3月會有第2波更動

2018-12-23 22:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱連任成功，週二將就職展開新任期，他的縣府團隊變動不大，僅社會及勞動處長林俊梧因健康關係將離職，由該處副處長林志忠升任。

南投縣長林明溱順利連任，將在25日舉行第18屆縣長就職典禮，當天全程實況除由中投有線電視在第3和第4頻道轉播，他也跟上政治人物直播潮流，會在其臉書進行網路直播。

中彰投3縣市僅南投縣長連任，台中市長、彰化縣長換人，新首長的小內閣備受關注，南投縣則因縣長連任顯得安靜，縣長林明溱表示，一級主管中僅社會與勞動處長林俊梧因健康因素離開，將由該處副處長林志忠升任。

第一波一級主管更動名單僅1人，但是觀光處長王源鍾將在3月1日退休，南投縣號稱觀光首都，觀光處長接任人選備受縣內觀旅遊業者注目，外傳縣長林明溱已有口袋人選，惟他強調「人選還在物色中」，要當觀光處長的人，必須有觀光實務經驗。

近日也有傳聞指週二卸任的縣內國民黨籍鄉鎮長，有部分將安排轉任縣府主管，甚至傳出有人要求某一處室主管的位置，惟林明溱對此傳聞也以「還沒安排」予以否認。

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