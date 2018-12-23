「大學姐」感謝「用人不分黨派」 讚盧秀燕溫暖又親切

2018-12-23 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競辦發言人「大學姐」林筱淇將出任台中市觀光旅遊局長，今（23）在臉書上發文感謝準台中市長盧秀燕「用人不分黨派」，讓她有機會能到台中市政府任職，更兼任市府發言人。柯文哲今表示，林筱淇去台中事前沒先跟他講，不過「人才不分藍綠」，只要管她事情能不能做好就好。

林筱淇今晚在臉書上發文，表示先前她請大家幫忙介紹工作，就立即收到許多朋友關心，特別是盧秀燕非常「溫暖親切」，「雖然我之前跟盧秀燕市長並不認識」，但盧秀燕在得知消息後就馬上連絡她，歡迎她到市府工作，「盧市長在言談中為台中市民努力打拼的那份真切，筱淇也深刻感受到了。」

林筱淇說，台中是她的第二故鄉，「很感謝盧市長用人不分黨派」，願意給她這個寶貴機會，並承諾未來會在台中市府裡認真工作，當一個真正的好公僕。

對此，柯文哲今受訪時也回應，先前曾問林筱淇要不要去選立委，但她沒有很想選，去台中也沒事先跟他告知。而對於有人認為，林筱淇到台中其實是柯文哲在為「2020總統大選」鋪路，柯則表示，「人才就是人才，為什麼要分什麼藍綠」，人才可以去藍的縣市，也可以去綠的縣市。

林筱淇臉書全文

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