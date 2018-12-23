為大巨蛋撤換林洲民？ 柯跳針：是為了公宅後續工程

2018-12-23 20:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市都市發展局長林洲民傳出在市長柯文哲新任期將轉任都更推動中心董事長，林洲民昨在臉書怒斥「趙友友友友們，請適可而止」，還嗆「若市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日」，不過，今下午和柯文哲會面後態度髮夾彎，稱「尊重市長的人事任命權」，並指大巨蛋案的審查不會因人設事。

外界質疑柯文哲在會面中「摸頭」，才讓林洲民態度轉變。柯文哲晚上出席粉絲後援會慶功宴，會前有媒體問他是不是要換掉林洲民？柯說不要用這個名詞（換掉），他辯稱，台北市公共住宅1萬2000戶規劃設計初步完成，下階段重點是施工完成，要找工程管理人才，所以希望林洲民去都更中心當董事長，都發局長則由具有工程管理專長的人來做後續處理。

媒體追問柯文哲，林洲民是否因為處理大巨蛋不盡理想才要換掉？柯說「和這無關」。他指出，1、2年前就要求審查全程都錄影、錄音，甚至網路直播，所有會議記錄上網，大巨蛋後續處理不可能放水，也不可能刁難人家，以公開透明手法解決。

至於有媒體報導副市長鄧家基、市長室主任李文宗認為林洲民刁難大巨蛋。柯文哲也說，這無關，大巨蛋在過去4年紛紛擾擾，市府內部有人主張拆、有人主張蓋，以前還有人說市府「密會」趙藤雄，後來乾脆把一切都「公開透明」。柯表示，「公開透明」會讓事情做起來「卡卡的」，但是就長期而言，面對這種複雜問題，公開問題反而是避免後遺症最好的方法。

對於林洲民的態度轉變，柯僅再次說，大巨蛋在市府內部也是有人主張拆、有人主張蓋，本來意見就相當分歧，因此才會每次審查都有錄音、錄影，會議記錄全部上網公告，也確保將來不會因為人事的更迭，產生放水或是刁難的問題，當初就有想過日後會遇到的困難，特別做的設計。

至於換了林洲民之後，可以保證大巨蛋4年內完工、避免留下話柄嗎？柯文哲說，大巨蛋後續問題滿多的，比方說條約還沒談，上次跟總統蔡英文見面才特別談到需要中央政府幫忙。他說，目前大巨蛋疏散問題要在基地內完全解決滿困難的，會用到文化部管轄的土地，如果大家不坐下來互相幫忙，對他來講「滿難解套的」。

媒體質疑，既然如此，撤不撤換林洲民有差嗎？柯跳針說：「這沒有關係，這次是為了公宅的後續工程，調整人事，我倒覺得我們會按照需要調整人事，這本來就蠻正常的，也沒有什麼特別的地方。」

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