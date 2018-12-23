台中立委補選 王義川市場拜票、沈智慧助發鴨肉飯造勢

2018-12-23 21:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕1月27日台中第五選區立委補選，選區北屯、北區選情冷，藍綠兩參選人黨跑基層盼加溫，民進黨王義川今日到東興市場拜票；國民黨沈智慧則到連鎖鴨肉飯慶祝市長當選人盧秀燕送1688碗鴨肉飯，熱場造勢拜票。

王義川打選戰用空戰做深夜網路直播及到白天台北接受廣播專訪，陸戰結合北屯議員到土地公廟煮湯圓，今天上午在議員范淞淯陪同下到北區東興市場拜票，展現親和力，不少人也熱情喊凍蒜。

王義川登記參時曾誇下海口表示會用年輕人的打法，在一週內人人都討論他，今天坦承知名度仍比對手低，但市場拜票時他以「台中有三川，綠川、柳川、王義川」自我介紹，緊握每一雙手，強調很多民眾都跟他說非常支持林佳龍和團隊「巿政做得這麼好，怎麼沒選上」，但他會勇敢站起來挑戰，為台中巿捷運及交通繼續打拼。

連鎖鴨肉飯旗下直營店梅亭店送168碗鴨肉飯，沈智慧中午前往幫忙慶祝同樂，與老闆一起發送，也向現場民眾喊話，讓她到立法院成為盧秀燕的助攻手，幫忙推動台中的市政。

沈智慧表示，會表現好自己讓選民抉擇，呼籲對手不要打烏賊戰術，也預告，未來會多開直播與民眾互動，除了介紹北北屯之外，也會暢談自己的政策或是一些感人的小故事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/