候選人選前病歿 花蓮市民主里長重行選舉結果出爐

2018-12-23 20:22

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮五合一選舉落幕將滿一個月，但花蓮市民主里長候選人王文德選前病故，因該選區參選人數僅1人，未超過應選出名額，花蓮縣選委會公告停止選舉，今重新舉行投開票，創下花蓮地方選舉史上首次辦理重行選舉，共6人登記參選，最後選舉結果由許訓瑜以109票當選。

民主里第21屆里長重行選舉今投開票，選舉人數524人，共計291人投票，有效票數289票、無效票2票，投票率55.53%，55歲許訓瑜以109票勝出；其他候選人得票數依號次則分別為陳永欽4票、魏睿昜45票、簡振聲40票、張美珠33票、曾廣富58票。

花蓮市長魏嘉賢說，許訓瑜的參選政見為照護關心年老者、維護里內環境，及不分日夜服務里民，未來也期許各里長們都能落實服務鄉里責任，市公所會在基層里長及市民代表會的支持下，將花蓮市打造成為樂活城市。

花蓮市民主里位於花蓮市海濱街、北濱街、花蓮街、五權街，中山路，面積不大，僅0.27平方公里，今年五合一選舉，曾廣富與爭取連任的民主里長王文德競選，但選前王文德病故，參選人數僅剩曾廣富1人，未超過該選舉區應選出名額，依法需重行選舉。

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