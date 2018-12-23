被指是「趙友友」 李宗文：從未私下跟遠雄接觸

2018-12-23 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網路媒體揭露一段LINE對話截圖，對話中台北市都發局長林洲民指稱市府內部有人想逼他離開，好讓大巨蛋案能順利通過，並點名市府顧問蔡壁如、市長室主任李文宗是「趙友友」；對此指控，李文宗稱自己「從未與遠雄相關人士在市府以外場所會面或通電話。」

綜合媒體報導，日前網路媒體「放言」揭露林洲民的LINE對話截圖，指出市府秘書長張哲揚與市長室主任李文宗「明示暗示」，以「公宅跳票執行不力」、「大巨蛋審查找遠雄麻煩，執意不給過」等理由，施壓要他離開市府，而林洲民最後也點名市府顧問蔡壁如與李文宗是十足的「趙友友」，還連帶影響了柯文哲的判斷，而林洲民也強調「對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日」。

而林洲民今天（12月23日）也在FB專頁發文呼籲「趙友友友友們，請適可而止！」他強調，過去曾親眼見到、親耳聽到「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」，但這些「趙友友友友們」錯了，因為他留下後，大巨蛋若審查通過，是台北市與台灣人的福氣；林洲民表示，大家都是台北人及台灣人的朋友，自己愛台北也愛台灣，應該和所有的「趙友友們」一致，而他臉書聲明是對台灣放話新聞風格最嚴重的抗議。

針對「趙友友」的指控，蔡壁如未回應；而《中央社》引述李文宗說法，聲稱沒有遠雄集團任何人的電話，也沒有與趙藤雄通過電話，更沒有與遠雄相關人士在市府以外場所會面；他說，日前確實有與林洲民會面，但談論內容都是市政，像是大彎北段商業宅、公共住宅、大巨蛋籌備會等事，未談及人事，並強調「任何政務官的任用權在市長手中，他從未干預」。

無獨有偶，日前《上報》報導指出，柯文哲連任後，台北市都發局長將由前林佳龍團隊、台中市府秘書長黃景茂接掌；林洲民傳出將轉任台北市都市更新推動中心。

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