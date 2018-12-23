沉默13秒！尊重柯P人事任命權 林洲民：我不委屈

2018-12-23 17:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市都市發展局長林洲民昨晚在臉書嗆聲，怒斥過去兩週以來不斷遭到市府內部的「趙友友」們逼退，他點名市府顧問蔡壁如、市長室顧問李文宗是十足的「趙友友」（暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士），還揚言「若市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日」。但今天下午緊急求見柯文哲後，卻一改原本砲轟態度，改口稱「大巨蛋審查不會因人設事」。至於職務調動，林洲民沉默13秒後僅說，尊重市長的人事任命權，他「不委屈也沒有不服氣」。

林洲民下午赴市長室和柯文哲會見後，接受媒體聯訪，他表示，今天主要就是談人事任命的事情，這是市長的權責，他尊重。

至於接下來是否如外傳將擔任都更推動中心董事長？林洲民坦言，此事除了柯文哲開口，副市長鄧家基、秘書長張哲揚也都和他談過，認為依照他的專長可以把都市更新做得很好，他剛才已清楚向柯文哲表明，會好好考慮，目前還沒有做最後決定。

點名「趙友友」？ 林洲民：前言後語都忘了

由於稍早有網路媒體貼出line對話截圖，指林洲民私下點名蔡壁如、李文宗是「趙友友」，而林洲民昨晚也在臉書怒斥要「趙友友友友們，請適可而止」！對此，林洲民沒有正面回應，反批截圖對他來說是一件「很不必要」的事情，那是他和友人的對話，而臉書是個「不會計較前言後語」的對話，很多議題他都忘記了。

他並稱：「什麼叫做趙友友？其實我是柯友友，所以世界上有各種友友，對於那個對話的前後，對我來講其實不重要。」

林洲民也說，在這社會上，每個人都有朋友，每個人有每個人不同的立場，但在大巨蛋案上，「不刁難、不放水」是他的堅持，也是台北市民、柯市長和都市審查委員會的堅持，這也是都市發展局唯一的標準。

當被問及為何堅持相同還要調動職務？只見林洲民臉色一沉、吐出一句「我覺得，我尊重市長的人事任命權」。

至於是否柯文哲有沒有說過調動的原因？林洲民沈默13秒後也僅說，「我在過去4年，事情做得很好，但是人事任命權，我尊重市長。」

沒有委不委屈 「我是第一名的台北人」

林洲民強調，他不覺得委屈，也沒有什麼服氣不服氣，「我是個知識份子、我是個台北人，我是個最好的專業人員，沒有委屈、沒有不委屈，我做我的專業，我是第一名的台北人。」

對於媒體問「這4年任內沒有辦法把大巨蛋處理好，會不會有點遺憾」？林洲民說，他自認把大巨蛋處理得很好，是申請人跟設計人要持續努力，這個案子為什麼那麼久，絕對不是都市發展局要扛的責任；他強調：「審查人跟被審查的責任是對等的。」

「我是柯粉，是白色力量的推崇者才加入市府的。」林洲民說：「我就是一個優良台北市民、優良的專業人士，我是柯友友，我希望這國家更好，大巨蛋也只不過是天上的一顆流星，是過程，台北市最重要。」

他並稱：「蔡壁如、李文宗是我的工作夥伴，我珍惜和他們工作的這段時間，他們也會是我永遠的朋友。」

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