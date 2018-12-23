馬英九出書憶八年執政 律師送他「十六字箴言」

2018-12-23 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（23）日下午在信義誠品舉行「八年執政回憶錄」簽書會，有在場民眾怒嗆「你這個9%總統、亡國總統」，律師黃帝穎則在臉書上發表「十六字箴言」形容馬出新書的舉動。

黃帝穎發表的「十六字箴言」是「自感良好，了無新意，干預司法，毫無悔意」，將自己八年執政無能怪罪給前立法院長王金平與太陽花學運，但其實他所提出的承諾，諸如「633政見」與「捐半薪」全都跳票，但馬將這些事「選擇性失憶」，也沒有對外致歉。

黃帝穎認為，馬英九與前檢察總長黃世銘共謀洩密，在當時甚至引發國際學者連署關注，2人也均已被法院判決有罪，「但馬的新書依舊自絕於世界民主」，把相關罪責全數推卸，可以看出他根本沒有絲毫後悔意味。

黃帝穎提到，馬英九現在正因洩密案繼續上訴最高法院，在他的新書中卻「一下罵北檢，一下怪王金平」，想要用社會輿論撼動正在審議的司法判決，由此可見他在「干預司法」的態度是「始終如一」

黃帝穎臉書全文

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