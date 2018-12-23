「敢動徐榛蔚我絕不留情」蔡碧仲收滅門恐嚇信

2018-12-23 15:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲明天即將卸任，由於可能回任法務部政次，縣長室昨天收到一封恐嚇信，內容指出：只要敢動徐榛蔚，將以最殘忍的方式對蔡的家人進行恐怖的滅門血案，由於蔡卸任後將失去隨扈保護，花蓮縣警察局刑警大隊獲報後相當重視，但恐嚇信上是假地址，警方目前循線調查中。

恐嚇信內容指出：「蔡碧仲律師你很厲害，OK，我承諾，蔡律師你只要不管什麼理由，讓當選的徐榛蔚要逼她下台，我掌握你的家人、老婆、孩子等底細，只要你拉下徐榛蔚，我絕不留情，絕對不人道的殺您，也要給您難堪、家庭破碎的刑場類似」信中強調：「信不信由您，這是您自己逼自己的後果，殺你其實跟殺豬有什麼兩樣，我已經掌握您的一舉一動」。

信中還抱怨民進黨對前縣長傅崐萁的政治迫害，恐嚇信指出：「我不是國民黨，我無黨，但是民進黨用政治迫害，用壓迫的手段打擊可憐的傅崐萁，以鑽牛角尖為由逼縣長在選前坐牢，我覺得非常的惡毒又殘忍可怕」；「而這次選舉，徐榛蔚十二萬票當選，蔡碧仲在媒體上不斷批評徐榛蔚，調查東洋廣場開發案，找理由鑽牛角尖查賄，在花蓮綠整藍，還說選贏不要高興太早」。

恐嚇信最後強調，「若您堅持逼迫徐榛蔚下台，我會刀槍不留情，您不在乎沒關係，我坦承告訴您，我會心狠手辣、手段兇殘殺之，讓您去見大陸的列祖列宗、死掉的靈魂，蔡碧仲您要記住你不是台灣人，您是大陸人」，最後還恭敬的說：「對不起我言詞粗魯」。信封外留下花蓮玉里鎮的地址，以限時掛號寄送到縣長室，以4張十行紙寫作，字跡潦草、語意不通順，但字裡行間充滿對民進黨的仇恨。

花蓮縣警局刑大組專案小組偵辦 加強辦公廳舍、官邸及隨身安全

花蓮縣警察局刑警大隊指出，目前已將恐嚇信取回採證，但上面署名自稱蔡朱重、蔡除腫及幽靈人物等，信封上地址經過查訪後也是假地址，因此組成專案小組，從地緣關係開始清查，初判是政治狂熱份子所為，希望盡速將人查獲。

縣刑大下午也發表2點聲明，首先強調22日獲報後立即派員至縣府縣長室瞭解案情，並成立專案小組深入追查，第二、除立即針對蔡代理縣長辦公廳舍、官邸及隨身安全加強安維勤務，也將強化相關危安預警情資蒐報，以防止任何危害發生。

蔡碧仲：徐榛蔚支持者心虛的表現 盼理性不要仇恨對立

蔡碧仲接受記者詢問回應說，已經看過這封恐嚇信，他已依法交給警察局處理後續，由於即將卸任，他也會自己注意人身安全，並保護家人的安全，裡面要求他不得對徐榛蔚進行任何的調查，「我覺得這是支持者心虛的表現」，他希望大家對於政治可以理性一點，就事論事，不要有這麼大的仇恨、對立。

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