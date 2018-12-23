林智堅團隊多數留任 都發處長陳凱凌出任

2018-12-23 16:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕連任成功的新竹市長林智堅，即將展開他的第二任四年任期。據了解，林智堅已決定延續穩健施政的風格，讓原本「五星級」團隊主管多數留任，只有都市發展處、地政處兩名首長異動。都發處長由前高雄市政府副秘書長陳凱凌出任，原都發處長吳堂安則轉任市府地政處長。

林智堅市長辦公室主任張哲修證實，過去一段時間，市長陸續約談市府一級主管，肯定團隊成員的努力付出，並且勉勵主管繼續打拚，因此新竹市政府21名局處長沒有總辭問題，只有地政處、都發處的微幅調整。

為了落實他的交通及產業發展藍圖，林智堅邀來曾在合併前高雄市政府擔任環保局代理局長、捷運工程局長，以及高市府副秘書長的49歲陳凱凌，於本週加入新竹市政府團隊，出任林智堅的都發處長。

陳凱凌為台大建築城鄉所碩士、師大政治系博士，政府主管資歷豐富，是學養及實務經驗俱佳的優秀人才。103年12月至107年4月，陳凱凌擔任桃園大眾捷運公司總經理，為機場捷運開通前的系統測試及營運準備，做好萬全準備。在陳凱凌的卓越領導下，桃園捷運公司在106年機場捷運正式通車後，成功翻轉外界起初並不看好機捷的質疑，為桃捷創造優質的營運績效及獲利，政績普獲好評。

林智堅希望借重陳凱凌的專業及豐富經驗，協助市府與中央合力推動前瞻基礎建設的「新竹大車站」、「大新竹輕軌」等計畫。

新任地政處長吳堂安畢業於政治大學地政系，公職經歷25年，歷經新北市政府地政局、交通局專門委員，新北市捷運工程處副處長，新竹市政府地政處長、都發處長，曾獲中華民國第九屆地政貢獻獎，嫻熟地政業務、都市計畫，經驗豐富。

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