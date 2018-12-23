3大燙手山芋總值近100億 黃健庭留待饒慶鈴善後

2018-12-23 15:18

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長黃健庭在卸任前夕坦言有3大棘手問題要新縣長饒慶鈴接手解決！包括捷地爾轉型光電、焚化爐啟用與否、美麗灣何去何從？

捷地爾、焚化爐、美麗灣是台東縣從過去30多年到10多年前產生的建設案，卻成了「代代相傳」3大懸案，黃健庭9年任內也無法完全解決。

縣府在民國74年與捷地爾公司簽訂知本綜合遊樂區開發案失敗，260公頃土地荒廢，黃健庭表示，他規畫設置太陽能光電專區，也已招商，業者預估投資60億，但目前卡在傳統領域問題，有待饒慶鈴持續溝通，一旦實現，縣府一年可收回饋金2億多元，是重要財源。

焚化廠是在民國86年招商興建，縣府遲未啟用，經業者仲裁解約，100年縣府花費19.6億買回廠房。黃健庭說，為解決垃圾危機，他原已決定啟用焚化爐，但關鍵問題是該廠設計的垃圾處理容量是一天255噸，台東卻只有90噸垃圾量，中間的落差，環保署不同意協助縣府調度垃圾，一旦開爐，勢必賠本，所以他尋求掩埋場活化、建廚餘廠等方案應急，暫時緩和垃圾危機，並已完成興建MBT機械生物處理技術的評估報告，但終究還會垃圾要處理，所以，饒慶鈴還是得面對啟用焚化爐與否的抉擇。

黃健庭說，美麗灣業者已提仲裁向縣府求償12億元，縣府的立場是付愈低愈好，但都將面對錢從那裡來？另一個問題是這棟合法建築買下來後要做什麼？如果要繼續做飯店使用，勢必還要經過環評，若非如此，恐怕只能做辦公室了！

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