豬瘟20萬罰金恐成呆帳！黃國昌：別讓米格魯白忙一場

2018-12-23 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情嚴重，農委會火速提高罰責，只要違規攜帶肉品入境，初次違規立刻開罰20萬元。但時代立委黃國昌今（23）日發文表示，即使外國人被裁罰20萬，還是可以拍拍屁股離開，罰單變成呆帳，之後也可繼續入境。因此已經備妥修法法案，將於明天提出，「別讓米格魯白忙一場！」

黃國昌表示，最近兩天收到很多憂心的訊息詢問，即使旅客因攜帶肉品而被罰20萬，若擺爛不繳怎麼辦？依政府目前的做法，外國人即使不繳罰單、拍拍屁股離開，我國還是准許入境，罰單變成呆帳。但現行法令規定事實上存在解釋空間，若外國人不當場繳清罰款，其實可以禁止入境，但這種解釋可能引發爭議。

黃國昌指出，由於「內政部移民署」、「陸委會」以及「農委會」欠缺必要橫向聯繫，各行其是，導致目前根本就只有開單處罰，然後收不到錢，留下一堆呆帳。

黃國昌則提出解決方法，即修法明確化，外國人只要罰單沒有現場繳清或提供必要擔保，從今禁止入境，對此明日將提出《入出國及移民法》第18條修法法案；但對中國旅客，則需修改《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》第13條，此為行政院的工作，黃國昌也呼籲陸委會加快動作、立即修改。

此外，黃國昌明日上午也將召開記者會，要求行政院建立「內政部」、「陸委會」與「農委會」橫向聯繫的共同工作平台，別再放任各部門各自為政，以落實執法。「捍衛臺灣人安心吃魯肉飯的權益，我們要繼續努力。」

黃國昌也強調，自己真的很喜歡米格魯，「如果有人害米格魯在機場被操翻，然後又擺爛不繳錢，這件事一定要好好處理！」

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