大巨蛋放水將終結柯P政治生命？ 張哲揚批林洲民：這樣說不適當

2018-12-23 14:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨晚傳出台北市長柯文哲將換掉都發局長林洲民，接替人選也已找好，台北市都市發展局長林洲民今在臉書嗆聲，過去2個星期，他親眼看見、親耳聽到有人說，把他移開，大巨蛋審查比較容易通過，「趙友友友友們，請適可而止！」他不但點名市府顧問蔡壁如、市長室顧問李文宗是十足的「趙友友」（暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士），還稱「若市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。」

對於林洲民重話砲轟，台北市政府祕書長張哲揚稍早受訪時直言「這樣講不適當」。張說，遠雄過與不過不是在於個人，都審就是公開透明，不刁難、不放水，安全最重要，都審程序過就過，不應該去談論說誰在誰會過，這樣的話是個人揣測，「難道制度為個人設計？」他不太認同。

張也坦言，自己的確有跟李文宗、副市長鄧家基分別跟林洲民談過，但是沒有提及大巨蛋，倒是有提到國宅（指公宅）；市長是基於整個後面施政理念，所以對於局長位置的調整有通盤考量。

由於外傳柯對林洲民過去四年表現頗有微詞，張哲揚今也數度強調，市長對林洲民這4年努力、工作態度非常肯定，但基於對團隊最好，希望他去都更中心當董事長，但談的過程中，的確也會談到都發局管理效益的問題，林洲民對設計、都審、都計很肯定，當董事長會更能發揮，所以才基於這考量來調整位置。

至於林洲民指控蔡壁如、李文宗是趙友友，張哲揚說，因為他不是當事人，不便揣測、回答，但團隊調整是基於讓團隊發揮最大效用，這應該要尊重市長的人事權利。他再度強調，並沒有否定林洲民工作態度和努力，也不是要他離開團隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/