林洲民事件 高嘉瑜：大巨蛋若回原點對公安是最大諷刺

2018-12-23 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體爆料北市都發局長林洲民將異動，同時也有Line對話紀錄流出，傳是林洲民爆料副市長鄧家基、秘書長張哲揚、市府顧問李文宗因大巨蛋案要他走人。林洲民本人也說曾親耳聽到有人說：「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」。對此，台北市議員高嘉瑜今（23）日發文表示，自己絕對會監督大巨蛋案，也表示若無需重新環評就能繼續興建大巨蛋，對公安將是最大的諷剌。

高嘉瑜發文表示，自己從從郝市府時代就開始監督大巨蛋案，到柯市府時代亦然，從未鬆懈放水，更多次與林洲民關心大巨蛋公安問題。而林洲民也多次向高嘉瑜保證，自己絕對是堅定站在嚴格把關立場，絕不鬆懈。

高嘉瑜表示，柯文哲曾對外承諾，只要大巨蛋容留人數超過最初環評的6萬人，就必須重新環評。如今，若遠雄無需重新環評，也不用拆商場，就能繼續興建，玩文字遊戲來控管容留人數，等於一切回到原點，對說好的「公安絕不能打折」將是最大的諷剌。「嘉瑜絕對會繼續監督，絕不會『放水打假球』！」

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