蘇啟誠24分鐘通話成關鍵？ 監委已約談張淑玲

2018-12-23 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕前駐日大阪處長蘇啟誠輕生將滿百日，日前家屬發表聲明後，外界將箭頭指向一名外交長官，更傳出這名長官就是台日關係協會秘書長張淑玲；對此，監委已約談張淑玲。

9月初，日本關西機場因為風災，大批台灣民眾受困機場，有網友發文聲稱求助大阪辦事處被冷落，卻看到中國出動專車接送旅客，一時間民怨沸騰，9月14日蘇啟誠輕生，起初被懷疑和這篇假消息有關，不過日前家屬發表聲明，否認了這項猜測，轉而將箭頭指向9月13日晚間和蘇啟誠通話長達24分鐘的涉日外交長官，外界猜測這名長官就是張淑玲。

據《蘋果》報導，監委張武修昨天公布調查報告並指出，蘇啟誠的輕生原因可能是公務繁忙又突發大量旅客受困機場的意外，一時間壓力過大所致；另一方面監委江綺雯、仉桂美也針對此事做了調查，為此已約談包括張淑玲在內的外交部人員，未來將公布結果，給社會交代。

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