馬英九再戰2020？ 學者看衰：B咖幹嘛出來「和稀泥」

2018-12-23 13:20

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九日前至屏東天后宮參拜，被問到是否再戰2020？馬微笑回說：「我還要好好想一想」，外界因而對馬的意向感到好奇；不過，有學者認為，就目前國民黨內的態勢來看，馬僅能算「B咖」，「還要出來和稀泥？有點奇怪」。

新台灣國策智庫18日發布「九合一選後最新政局情形與二○二○總統大選選情評估」，由智庫民調中心主任吳世昌報告及分析民調結果，並邀請東華大學民族事務暨發展學系施正鋒教授、成功大學政治系教授蒙志成評論。

有媒體提問，本次民調未將馬英九納入比較，對於馬是否參選2020有何看法？吳世昌表示，他個人認為馬是不可能的，因為之前有做過相關民調，馬當然可能比國民黨主席吳敦義好一點，但普遍落後於新北市長朱立倫，馬應該是「自抬身價」，要出來選2020的可能性趨近於零。

蒙志成說，馬在選前忽然提出「新三不政策」，其中一個是「不排除統一」，馬為何突然這樣說，有一個推論，就是他已不要再選中華民國總統，因為「不排除統一」在台灣是沒有市場的，接下來的一年當中，馬可能會再跟中國領導人有某種程度的會面，透過「不排除統一」說法，達到一個見面的空間。

針對馬是否再選總統，蒙志成指出，基本上馬會在這個敏感的時間點宣示，可能就是「沒有望了」，所以他不認為馬會再出來選2020，但有沒有可能再次「馬習會」，則埋下一個伏筆，要再看事態如何演變。

施正鋒則舉例，這樣說好了，如果用「ABC」來分的話，吳敦義是C咖，馬英九是B咖，A咖就是朱立倫，當然A咖現在又跑出一個韓國瑜；B咖要出來選總統，人家A咖跑兩個出來，B咖幹嘛出來跟人家「和稀泥」，有點奇怪。

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