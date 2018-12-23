印尼海嘯多死傷 外交部：已協調國防部運輸機待命救援

2018-12-23 13:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨晚無預警發生海嘯，已造成至少43死，584人受傷，8名台灣人正在當地旅遊，目前逃往山區避難，其中2人傷重送醫。外交部今天表示，已協調國防部準備一架運輸機待命，若國人或印尼方面有需要，即刻能夠出發。

印尼巽他海峽於12月22日晚間遭海嘯襲擊，僑委會今天表示，其中有8名台灣人在當地旅遊，逃往山上避難，其中2人傷重送醫院治療。

外交部今天則表示，我駐印尼代表處事發後與赴萬丹省旅遊國人取得聯繫，已派員前往當地，除協助國人聯絡當地醫護人員，也透過當地台商團體安排救護車，前往山區接駁6人，將持續瞭解是否有其他國人受影響及可提供協助之處。

外交部並表示，為提供快速的人道救援，外交部長吳釗燮特別與國防部長嚴德發聯繫，協調準備一架我國運輸機，一旦我國人或印尼方面有任何需要，即可準備出發。

外交部亞太司長葛葆萱今天上午也代表我國政府，致電印尼駐台代表蘇孟帝（Didi Sumedi），表達我國的關心、慰問及樂願提供協助意願。駐處並與印尼國家災害應變總署（BNPB）等相關單位保持聯繫，以密切掌握最新災情。

外交部提醒國人赴印尼應提高警覺，隨時注意自身安全，暫勿前往前述災區及相關離島。若國人在印尼境內遭遇急難需要協助，請即撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095、我駐印尼代表處緊急聯絡電話（0811-984-676）、駐泗水辦事處緊急聯絡電話（0822-5766-9680）。

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