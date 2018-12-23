促轉會重啟調查陳文成命案 將從特務海外偵防著手

2018-12-23 13:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會重啟調查陳文成命案，將從戒嚴時期情治機關的海外偵防運作脈絡，著手後續調查，並找出海外政治異議人士的偵防檔案。

迄今未破的陳文成命案，促轉會成立半年來彙整資料得知，1981年7月2日陳被警總人員從辛亥路住處帶走，約談後並未返家，翌日陳屍於台大校園。

促轉會報告提及，這30餘年來，檢警、監察院先後發動六波調查工作，高檢署在2009年更以新鑑識科技重驗物證，發掘出未揭露的警總約詢筆錄、錄音譯文。

促轉會指出，將立基過往調查成果，輔以新徵集檔案進行，首要任務是重行檢視警總當年約談的真實性及合理性，除了盤點人證清單、歷次證人陳述間矛盾外，也函詢醫院有無陳文成診療紀錄、氣象局案發時氣象觀測資訊，協助研判證人陳述的可信度。

促轉會表示，陳文成案諸多疑點的確認，牽涉政府單位對陳在美活動的監控，有必要將情治單位海外偵防運作脈絡，做為後續調查方向，將查找警總約詢陳文成的錄音帶，及海外政治異議人士的偵防檔案。

此外，促轉會已初步整理出歷次調查工作疑點，以利後續規劃訪問、約談及檢視物證，將針對入出境管制、統治當局與威權政黨針對海外異議人士的偵防工作著手調查，尋找歷次調查未能觸及線索，嘗試還原案發前國家機器如何監控陳文成。

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