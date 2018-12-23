蔡英文關心台灣豬 萌翻網友紛喊：支持貓科大統領

2018-12-23 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情不斷蔓延，總統蔡英文昨天分享網紅理科太太的影片，讓網友認識非洲豬瘟的嚴重性，呼籲網友關心豬豬，還在PO文中自稱「貓科」，萌倒大批網友。

中國非洲豬瘟疫情嚴重，起初首次攜帶中國豬肉製品來台開罰5萬元，仍有許多民眾企圖闖關，日前加重罰款，首次違法即開罰20萬元，網紅理科太太為了讓民眾正視嚴重性，特地製作影片宣導。

蔡英文昨天在臉書粉絲專頁轉發理科太太的影片，「理科太太 Li Ke Tai Tai一起關心台灣豬豬」，並自稱「我是文組貓科的」，呼籲網友一同「守護台灣豬」，可愛言論萌翻網友。

PO文引出一票同為貓科的網友，「文組貓科來報到」、「文組喵科簽到」、「文組貓科必須跳出來XD」；網友也紛紛留言，「哈哈哈，文組貓科是什麼啦？」「以為總統被盜帳號了，居然是真的」、「可惡總統帶頭賣萌」、「小英總統好Q啊！」、「支持貓科總統發威」、「唯一支持貓皇大統領」、「這個分享好萌～」「貓統領期待你有空跟想想、阿才兩位主子直播，一起守護台灣豬豬！」

蔡英文分享網紅理科太太的影片，呼籲網友關心豬豬，還在PO文中自稱「貓科」，萌到大批網友。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

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