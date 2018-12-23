韓國瑜就職「超總統級」交管挨批 5天改為3天

2018-12-23 13:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜就職典禮現場前後需管制5天，被酸史上最高調，準高市新聞局長王淺秋今強調主要是安全考量，加上愛河畔先前就有配合活動管制前例，但考量實際情況，將調整管制範圍與時段，原交管5天將縮短為3天。

準高雄市長韓國瑜就職典禮預定25日上午在愛河畔舉行，整個典禮過程預計2小時，高市警方先前公告本月22日上午8點起到26日中午12點管制，前後多達5天，範圍廣達6條街的交通管制措施，規格遠比總統就職還高，引發外界側目與議論。

準高市新聞局長王淺秋今與相關單位實地勘查，決定略為調整管制範圍與時段，王淺秋強調當初規劃是以安全為考量，因為舞台架設周遭需要一定空間，且過往也曾因舉辦活動而管制，但為求降低影響，會再調整管制路段與時間。

經討論後，就職典禮原規劃三階段交通疏導措施，因應舞台施工作業與安全考量，第一階段原22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路）調整為12月24日0:00開始管制，並於12月25日典禮當日分階段開放，下午15點30分前開放民生路（市中一路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；12月26日上午6:00前河東路全面開放通行，也就是原本規劃5天的交管等於縮短至不到3天。

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