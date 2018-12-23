交通部證實 2021年機車全面加裝ABS政策確定取消

2018-12-23 12:37

〔記者陳宜加／台北報導〕為提升行車安全，交通部要求機車新車須強制加裝ABS，但因機車價格恐再漲，引發反彈。交通部代理部長王國材今天證實，原訂2021年全面上路的政策確定取消，改為選配；而新款機車仍將於明年元旦起實施，每車補助最多4000元。

王國材表示，2021年全面加裝ABS政策取消，但因2015政策規定，業者明年起新款機車均已完成加裝ABS或CBS，仍將照常實施，但為降低消費者負擔，交通部已擬訂初步方案，明年起機車新車、無論新舊款，若有配備ABS，每輛補助4000元；CBS每輛補助1000元。

不過，交通部補助僅限於125CC以下機車、約占市場93％；126CC以上新款機車則強制加裝ABS，不予補助。

補助將直接嘉惠購車者，由車主親辦或委託代辦由公路監理機關窗口登記申請，經交通部公路總局公路監理機關審核通過後，直接撥款至車主本人指定帳戶。

王國材說，全案尚待行政院核定，交通部規劃補助2年，明年預算約3億元，將由交通部、經濟部、環保署分攤；機車業者也承諾再自行吸收部分成本，將消費者負擔降至最低，將能兼顧「安全」與「負擔能力」，鼓勵選購安全性高的機車產品，提高機車駕駛安全。

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