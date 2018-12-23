陳思宇回不去觀傳局長一職？ 何志偉：對的人要放對的位置

2018-12-23 12:21

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，代表「柯家軍」出征的北市府前觀傳局長陳思宇，因參選留下的局長一職，傳出由發言人劉奕霆接任，形同陳思宇不管選戰結果如何，將不會回市府。對此，同樣角逐立委補選的民進黨參選人何志偉今天說，對的人就要放在對的位置上面。

何志偉今天上午出席士林區海光宮冬令救濟活動，會前媒體詢問，對於陳思宇選上、未選上不會回市府一事，何表示，這都尊重，對的人就要放在對的位置上面，他強調這場選戰每一個人對他來講都很重要，因為補選本身投票率低一些，會用力爭取每個人的認同及幫忙。

另外，傳陳思宇盼北市民政局長藍世聰幫忙，不過藍曾說盼這一席世民進黨選上？何志偉則說，同事間一定有同袍情誼，家人也有親情，至於誰輔選誰，人一定有私交，這些情誼他都尊重及祝福。

何志偉隨後赴太平市場掃街拜票，他也表示，他每天工作十八個小時，行走一萬步以上，基層民眾都在為他加油，對自己的選情很有信心。

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