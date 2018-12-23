進盧秀燕小內閣 林筱淇：回台中和家人團聚 是很好的結果

2018-12-23 12:24

〔記者張菁雅／台中報導〕柯P「大學姊」林筱淇被準台中市長盧秀燕延攬擔任入閣，對於媒體詢問離開北市府是否因為未能接觀傳局長？林筱淇說，尊重柯市長的人事權，她能回台中和家人團聚，是很好的結果。

盧秀燕今日再公布人事名單，曾任台北市政府副發言人、柯文哲競選團隊發言人林筱淇擔任觀光旅遊局長。

林筱淇在接受媒體訪問表示，市長選舉結束後，就向柯市長報告她要開始找工作了，是她選擇要離開，也在台北與台中找工作，因為她的先生和家庭在台中，如果能回到台中工作，是她的希望，很榮幸盧市長注意到她，觀旅局長的工作和她的行銷、公關及企管方面的專長可以結合，專業度可以發揮。

林筱淇也說，盧市長很溫暖、親切，雖然以前沒有見過面，但在和她聊天過程中，感受到她想為台中市做事的真切心情，非常感動，所以決定接受這份挑戰。

至於離開北市府是否因為沒接觀傳局長？林筱淇表示，已經離開北市府團隊，尊重柯市長的人事職權。她強調，感謝柯市長的提攜、照顧，她告訴過柯市長可能會回台中，能和家人團聚，對她來說是很好的結果。

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