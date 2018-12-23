立委姑姑表態不挺 陳思宇：偷偷說姑丈很願意支持我

2018-12-23 12:20

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」派出北市府觀傳局長陳思宇披「柯家軍」戰袍參戰，但陳的姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏日前表態，將挺自家提名候選人，亦即議員何志偉。對此，陳思宇表示，一個家庭裡面本來就各有信仰價值，完全尊重姑姑決定，「不過也偷偷說，姑丈、表弟、表妹、表哥也很願意支持我。」

陳思宇今天上午連跑雙連市場、謙和市場及迪化街商圈拜票。談到開始攻陸戰，陳說，一直都在做，自己是士林人，對大同區也不陌生，會用實際的行動，在市場和大家見面聊聊。她說，早上掃市場時，很多大哥姐給予溫暖擁抱，甚至還沒自我介紹時候，就說出自己的名字，讓她有很大信心，尤其今天下起大雨，很感謝志工朋友幫忙。

談到柯文哲受訪指陳一定會選上，陳思宇說，謝謝市長鼓勵，出來選就希望選上，「我們也一定會選上」，這部分給我們同仁信心很大提升。

陳提到，前幾天「暖冬補助」事件，也看到桃園市長鄭文燦站出來，不排除要發動立委要求行政院撤換觀光局長，但是這件事上，卻沒看到北市一位立委站出來替北市發聲，心中很難過，因此參選重要的目的，就是可以為北市發聲，我們也會繼續一起努力。

談到觀傳局長一職空缺，傳由發言人劉奕霆補上兼任，陳思宇並未正面回應此事，僅說10月預算審核完成以來，我們都完成準備，包括緊接而來的跨年活動，相信市長用人的智慧，更相信觀傳局同仁按部就班的狀況下，一定可以把事情做好。

陳思宇還說，目前只有一個目標，沒有想太多，既然願意出來，盡全力把現階段要做的做好。

至於民進黨籍民政局長藍世聰，也將加入陳思宇的輔選團隊，但尷尬的是藍日前才表態，盼立委席次可以留在民進黨；陳說，他是很好的前輩跟學長，選舉就是這樣，爭取更多人的支持與認同，也會拜託學長陪我站台或跟自己掃街。

至於姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏表態她將挺自家提名候選人、議員何志偉，柯文哲則酸「也是嘴巴挺而已」；陳表示，選舉沒有這麼複雜，現階段目標就是勝選，要替大家服務就只有這個念頭。

至於是否認為姑姑「身體挺」自己，陳說，「偷偷跟大家說」，雖然姑姑有她的立場，但相信台灣是一個多元價值的國家，在一個家庭裡面，本來就有不同信仰，認同和價值，完全尊重姑姑決定，「不過也偷偷說，姑丈、表弟、表妹、表哥也很願意支持我，選舉回到一句老話，就是支持最多人的認同。」

陳也提到昨天跟媽媽直播做湯圓，她說，媽媽就是很強的助選員，站自己旁邊也會讓自己相形失色，大家都說我們很像雙胞胎，昨天直播後，很多網友喜歡媽媽親民個性，也跟大家偷偷報告，之後也會做她的分身，出來市場跟大家見面，希望大家給她加油。

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