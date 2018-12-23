為花媽平反！網駁韓粉「賤賣土地」：那是重劃抵費地

2018-12-23 13:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府費心推動市地重劃，認真處理重劃抵費地卻常被誤解為賣地還債？熱心網友蒐集資料，並在PTT上撰文為花媽平反，強調重劃抵費地跟韓粉所稱賤賣土地不一樣。

網友以台北民生社區為例，還調閱民國50年代尚未重劃、及重劃後的的民生社區地籍圖比較，詳細解說市地重劃內容，進而解釋抵費地由來。

網友指出，重劃區不可能每個地主都有足夠的錢，但可拿一些重劃後土地來抵，所以「抵費地」並非無償取得，而是市政府藉由免收都市規劃費、基礎建設費等方式，從地主手上換得部分土地，抵費地制度也讓政府在都市更新後，重新取得投入下次都更經費。

所以，高雄市政府在陳菊任內賣掉許多抵費地，根本不是無腦韓粉說賤賣土地，只是高雄市政府把投入基礎建設的投資拿回來。

該文章引發熱烈討論，有人直言太認真 、有網友肯定資料完備、有人誇讚發文有做足功課、有人形容此文戰鬥力5000，另有網友擔心文章太難會讓韓粉看不懂、有網友批評執政20年可以負債第一、竟還能大言不慚。

民生社區市地重劃後土地利用細目圖（記者王榮祥翻攝）

民生社區空拍圖空拍圖 （記者王榮祥翻攝）

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