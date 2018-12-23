對話紀錄外流 傳林洲民爆鄧家基「因大巨蛋要我走」

2018-12-23 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導都發局長林洲民將異動，由台中市秘書長黃景茂出任都發局長。而林洲民今（23）日於臉書發文表示，曾親耳聽到有人說：「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」，今又有媒體報導，林洲民與友人的對話紀錄流出，爆料副市長鄧家基、秘書長張哲揚、市府顧問李文宗因大巨蛋案要他走人。

據《放言 Fount Media》臉書專頁報導，傳林洲民與友人的Line對話紀錄外流，內容表示17日時鄧家基與張哲揚約談他，因大巨蛋問題而要求他離職，「哇，遠雄可以動市府人事，厲害！我的鬥志來了！」

林洲民還說，李文宗這幾天「持續運作」，要他離開市府，「李文宗的邏輯是，林洲民在，遠雄審查不會通過」、「李錯了，林洲民在，遠雄才能公平的通過審查，然後柯文哲會贏得重視公共安全的美名，台北人會得到一個安全的大巨蛋。」

林洲民爆料，已經與李文宗與張哲揚談過，兩人暗示要他離開，主因除了公宅跳票，更稱他在大巨蛋問題中刻意找遠雄麻煩，執意不讓遠雄通過。「蔡壁如與李文宗，十足的趙友友，也連帶影響了柯P的判斷」、「重點，我今天的堅持公共安全，就是柯P4年來的堅持」、「對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。」

截至發稿為止，該段對話擷圖僅在《 放言Fount Media》粉絲專頁中出現，並未出現在新聞網站中，而名嘴周玉蔻也在臉書分享該則貼文。

林洲民今（23）日凌晨於臉書發文，表示自己在過去2個星期親眼看見、親耳聽到有人說：「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」。林洲民說，自己留下來，大巨蛋審查通過，是台北人的福氣，是台灣人的福氣。「有心人士，請不要策動『趙友友友友』們把我趕走」、「我們明明都是台北人及台灣人的朋友，不是嗎！我，林洲民，愛台北，愛台灣，應該和所有的YO-YO們，完全一致」

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