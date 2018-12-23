「高雄發大財」票卡醜到挨轟 一卡通：時間太趕

2018-12-23 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜將在25日就職，一卡通昨日在臉書公布兩款高雄市長就職點臉限量販售的票卡，其中一張印著「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的卡片被網友痛批毫無設計美感。一卡通公司則坦承，限量票卡的製作時間只有1天，臨時無法取得韓國瑜Q版頭像的授權，才會決定以國旗為主，搭配韓的競選口號做設計，坦言直到昨（22）日都還在趕製。

因應25日高雄市長就職典禮，一卡通公布兩款限量票卡，分別是以中華民國國旗為底，白字印刷「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的卡片，與藍底的邁邁貓咪咖啡卡；「高雄發大財」的票卡專門為韓國瑜設計，卻引來眾多網友批評，認為毫無美感「醜到我懷疑人生」。

據《聯合報》報導，一卡通公司則表示，公司從未使用過政治主題來做為票卡樣式，但週四（20日）客服接獲許多民眾詢問，是否會推出新市長的紀念票卡，公司才臨時決定製作2款限量票卡。

報導指出，一卡通公司坦承，設計團隊原本想用Q版韓國瑜造型作圖，但時間真的太趕，來不及取得商標授權，最後才會決定以國旗為主，搭配韓國瑜的競選口號做設計，「等於從規劃、購圖到製作只有1天」，設計團隊直到22日都還在趕製。

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