盧秀燕挖角 柯P「大學姊」林筱淇出任中市府觀旅局長兼發言人

2018-12-23 11:40

〔記者張菁雅／台中報導〕前台北市長柯文哲競選辦公室發言人、被稱為「大學姊」的林筱淇日前才在臉書PO出「求職文」，今天已找到新工作。準台中市長盧秀燕今日公布第5波人事名單，宣布林筱淇出任觀光旅遊局長並兼任市府發言人。盧秀燕表示，是她主動找林筱淇，林筱淇是台中人，又具行銷專才。林筱琪則說，台中是她的第二故鄉，未來一定盡心盡力，不辜負市長與市民的期待。

盧秀燕今日再公布人事名單，最大亮點是曾任柯文哲競選辦公室發言人、 悠遊卡發言人等職務的林筱淇，擔任觀旅局長，並兼任市府發言人。

盧秀燕表示，林筱淇釋出求職的消息後，她立刻注意到，加上很多朋友推薦，且林筱淇又是台中人，所以她主動找林筱淇談，本來只是想請林筱淇當發言人，談了以後，發現林的行銷觀念很好，因為本身是念企管行銷，而觀旅局主要工作就是行銷城市，所以邀請林擔任觀旅局長。

林筱淇說，台中市是她的第二故鄉，自2006年開始在台中生活，只有短暫時間到台北工作，她與盧市長原來不認識，感謝盧市長用人不分黨派，她一直是無黨無派。而在「求職文」發文前，她向柯P報告過要開始找工作，包括到台中求職，因為先生在台中，但柯P不知道她已經找到工作，她對台中很熟悉，一定會盡心盡力，不辜負市長與市民期待。

另外，有5位首長將由副首長代理，包括文化局由副局長施純福代理、都市發展局由副局長紀英村代理、地方稅務局由副局長沈政安代理、客家事務委員會‎由主秘鄭育麟代理、研究發展考核委員會副主委曾能汀代理。

盧秀燕說，部分局處會由副局長代理，是因為有些表現不錯的同仁，先試煉、代理局長一段時間，再評估觀察；另一種情況是局長已有內定人選，因在轉換工作時涉及家庭安排，需要一些時間，所以由副局長代理。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/