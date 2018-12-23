韓國瑜批「兩岸交往不能只是嘴巴滑過去」？柯Ｐ：媒體挑撥

2018-12-23 11:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席雙城論壇晚宴，再提「兩岸一家親」，昨有媒體問準高雄市長韓國瑜對此看法，韓表示他跟柯文哲的看法不一樣，但他認為有沒有真正從心裡面的認知，這點非常重要，如果兩岸的事務都是從嘴巴「滑過去」，那是不會有效果的。對此，柯文哲今早受訪表示，他剛有看一下報導，這就是典型的媒體挑撥，這沒有什麼。

柯直言，在台灣，標籤政治太明顯，不管是「九二共識」或「兩岸一家親」，只要講一個，有人贊成，另一方就有人反對，像「兩岸一家親」也一堆人反對，所以在社會當中能否透過協調機制，講出一個大家都比較能夠忍受的名詞，就像這次地方選舉的公投，公投結果出來如果比例是51%對上49%，難道49%要完全聽51%的話嗎？

柯強調，所以他的意思就是要重視內容，而不是標籤，不管是「九二共識」或「兩岸一家親」，都有一批人贊成、一批人反對，但贊成跟反對的人都不曉得他們支持什麼，「我問你，九二共識的內容是什麼，每個講法都不一樣，這才是問題。」

柯認為，大家應該坐下來討論，找出一個大家都能接受的方法，增加善意，降低衝突。他也談到此次雙城論壇一開始就定調，大家從賺錢開始，賺錢大家都不反對，所以這次是文化交流與企業交流第一優先，如果這都還有阻礙，大家各懷鬼胎，後面就不用玩了。

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