楊翠被賴揆「拔官」？政院斥《中時》：自行揣摩、刻意扭曲

行政院發言人Kolas Yotaka今日表示，中時等媒體自行揣摩，並稱「拔官」實為刻意扭曲、捕風捉影。 她強調，楊翠（中）為代理主委一事，早已於今年10月16日由行政院核定，將繼續代理推動促轉會業務。（資料照）

2018-12-23 11:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中國時報今日報導「不稱代理主委、楊翠被賴揆拔官」，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）嚴正澄清表示，媒體報導自行揣摩、刻意扭曲，楊翠委員係為促轉會代理主委，盼勿刻意扭曲。

監察院昨日前往行政院進行年度巡察，行政院長賴清德在介紹與會官員時，將促轉會代理主委楊翠介紹為「楊委員」而非「楊代理主委」；中時將此解讀成，賴揆讓楊翠成為代理首長中唯一被「拔官」的官員。

Kolas Yotaka表示，今日中時「不稱代理主委 楊翠被賴揆拔官」以及ETtoday、NOWnews所提到「已被拔官？」或是新聞內容中所提到的「外界猜測是否意味楊翠代理主委的任務已經被卸下」之報導，行政院予以嚴正澄清。

Kolas Yotaka指出，昨天監察院107年巡察行政院會議，賴院長逐一介紹與會首長，楊翠委員原本就是促轉會代理主委，中時等媒體自行揣摩，並稱「拔官」實為刻意扭曲、捕風捉影。

Kolas Yotaka強調，楊翠為代理主委一事，早已於今年10月16日由行政院核定，將繼續代理推動促轉會業務。

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