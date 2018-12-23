劉奕霆兼任觀傳局長？ 柯P：陳思宇一定會選上！

2018-12-23 10:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇以「柯家軍」之姿，參戰台北市立委補選，留下局長空缺原傳由副局長陳譽馨暫代至選後，外界質疑是替陳留後路，不過昨又傳出可能由台北市政府發言人劉奕霆兼任。柯文哲今對此沒有正面回應，反而放話：「陳思宇一定會選上的！你們放心好了！」最後也只打馬虎眼說：「反正25號你們就知道了，再忍耐兩天。」

柯文哲今早出席公益路跑活動後接受媒體聯訪，對於觀傳局長人選傳由劉奕霆兼任，他避答僅回以「陳一定會選上的啦，你們放心好了！」，還說打仗一定要破釜沈舟，一定要有這種氣魄。

媒體追問，所以確定由劉奕霆接任嗎？柯再度裝傻反問：「你怎麼會曉得？」他並接著說，再講啦，反正25號你們就知道了，再忍耐兩天。

至於陳思宇參選立委，觀傳局業務如何處理？柯表示，副局長蠻能幹的，況且在政府體系中，政務官應該是只做方向的指導，還是要由事務官作為實際執行者，這樣整個政府制度會比較安全。

柯坦言，最近正在檢討，「我們台灣從兩千年到現在，以行政院長換的這種速度，國家不可能有長久的政策，除非文官制度非常堅強，不然一定垮掉。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/