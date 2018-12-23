盧秀燕挖柯家軍！大學姐林筱淇接台中觀旅局長

2018-12-23 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競選團隊發言人、被網友暱稱為「大學姐」的林筱淇，18日曾於臉書發文表示「能力不足，沒有機緣能續留北市府工作」，而今（23）日準台中市長盧秀燕公布內閣名單，林筱淇將接掌台中市觀光旅遊局長。

綜合媒體報導，盧秀燕今日再公布人事名單，由林筱淇出任觀光旅遊局長。林筱淇今年40歲，曾任柯文哲2018競選辦公室發言人、悠遊卡股份有限公司發言人。林筱淇對此表示，日前發了「求職文」後，很快就接到盧秀燕的邀請，而來台中本來就是她的選項之一。

林筱淇也指出，今天記者會前並沒有先告訴柯文哲此消息，「不過在記者會之後，柯市長應該就知道了」、「謝謝盧市長給寶貴機會來為台中市民貢獻，對我來說台中是我第2個故鄉。」

林筱淇曾於臉書表示，自己能力不足，沒有機緣能續留北市府工作，但是和柯團隊及大家一起走過的選戰歷程，將成為人生中難忘的回憶。除此之外，也表示自己的專業在行銷、公關、企管，更盼能在台北市或台中市就職，希望大家能幫她找工作。

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