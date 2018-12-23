向林佳龍借將 柯P：剛好中市府解散

2018-12-23 10:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕連任的台北市長柯文哲新任期即將在25日啟動，小內閣卻仍有多個首長職務懸缺，今傳出柯文哲向民進黨籍台中市長林佳龍借將，似乎重啟白綠合作空間。不過柯文哲今受訪對此解釋，沒有特別去借，只是一個公開遴選的程序，剛好台中市政府換屆、改組，有人釋出，就剛好從那邊過來而已。

柯文哲今早受訪，再談小內閣人事問題。對於都市發展局傳將由台中市府秘書長黃景茂出任，地政局長則由台中地政局長張治祥接掌，媒體問柯是否向林佳龍借將？柯表示這不叫什麼借啦，北市府有公開遴選制度，就請大家推薦人選，剛好只是台中市政府換屆、解散，就有人釋出，沒有特別去跟人家借什麼，只是一個公開遴選的程序，剛好有人從那邊過來。

至於從北市府大陸小組執行長饒慶鈺出任新北市秘書處長，到現在向台中市政府借將，外界認為白綠間慢慢開始合作，柯則說，台北市政府比較沒有分什麼藍綠，所以我們藍的也可以來、綠的也可以來，首長光譜本來就深藍到深綠都有，「我覺得這就是台灣現在的問題，你只要問說他做這職務行不行，為什麼要問他哪個黨。」

談到他和林佳龍從選前到選後似乎都保持友好關係，柯重申，他講過，人與人之間的交情也不是一天，以前就比較有來往或是比較友善。

但柯文哲沒有回應是否徵詢產發局長林崇傑、工務局長彭振聲擔任副市長，僅說：「下禮拜二就知道，那麼緊張幹嘛！」

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