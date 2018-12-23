傳遭撤換 林洲民怒發臉書：趙友友請適可而止

2018-12-23 10:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕昨天媒體報導，台北市都發局長林洲民傳將遭撤換，據了解將被指派擔任都更中心董事長，然而都更中心董事長過去均由副市長擔任，屬於沒有實權的無給職，因此為「明升暗調」。對此，林洲民昨晚動怒發臉書，「趙（遠雄董事長趙藤雄）友友友友們，請適可而止」，直指自己放話「被調職」是趙友友策動趕走。台北市長柯文哲上午出席活動後受訪，被問及相關議題，沒有回應。

台北大巨蛋卡蛋3年半，其中重要原因為林洲民；2015年5月20日，林洲民以遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工，該年12月也在都市設計審議會上與遠雄大吵，迫使遠雄撤件。而雖然遠雄在去年向北市府重新遞件，但因為都審會委員及林洲民強力要求，雙方皆無太多共識，至今復工仍無望。

柯文哲過去雖然對於遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，不僅態度放軟，也逐漸對於卡住大巨蛋的官員感到不耐，過去就曾在內部會議痛罵過副市長林欽榮及林洲民，也怪罪兩人讓自己選票流失。

林洲民洲昨天怒發臉書，指「我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：『把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！』。趙友友友友們，你們錯了，我留下，大巨蛋審查通過，是台北人的福氣，是台灣人的福氣！」他說，有心人士，請不要策動趙友友友友們把我趕走，最後補上，「我們，明明都是台北人及台灣人的朋友，不是嗎！我，林洲民，愛台北，愛台灣，應該，和所有的YO-YO們，完全一致」，對台灣的放話新聞風格最嚴重的抗議。

根據「財團法人臺北市都市更新推動中心捐助章程」，董事均為無給職，董事長由董事會全體董事互選一人任之，對內綜理業務，對外代表本中心；董事長在任期內如有出缺時，臺北市政府得指派董事一人代理董事長職務至新任董事長就任時為止。

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