「朱家軍」插旗宜蘭？林姿妙借將新北2官員

2018-12-23 09:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕12月25日即將卸任的新北市長朱立倫，被視為國民黨角逐2020總統大選的熱門人選，繼副手李四川將南下高雄輔佐高雄市長當選人韓國瑜後，今天證實宜蘭縣長當選人林姿妙也向朱立倫借將，新北市工務局副局長林茂盛及新北市體育處副處長王泓翔，將分別接任宜蘭縣政府秘書長及教育處長，象徵「朱家軍」插旗宜蘭，外界解讀相關人事變革是朱立倫為了2020的佈局。

林茂盛今天上午接受記者電話專訪時證實消息，林茂盛表示，和林姿妙並沒有淵源，上週林透過朋友的朋友牽線與他接洽，「我也感到很驚訝！」

林茂盛說，和林姿妙懇談後，認為自己擔任公職、在工程生涯24年，具有行政經驗，若有機會協助宜蘭縣政工作推動，也是不錯的歷練，擔任秘書長一職未來將統籌各局處室的業務，幫助林姿妙實現對選民的政見承諾，此外，他也會運用工程專才，協助宜蘭縣道路養護、公共工程建設與學校運動設施改善工作。

外界認為新北人才借將到外縣市，是朱立倫為了2020總統之路的佈局。林茂盛表示，他是事務官，只要符合文官的條件與資格，能為國家做事，才是他考量的地方。基於對現任首長的尊重，他已向朱立倫報告，朱認為這是很好的歷練機會，予以全力支持，由於文官商調有其行政程序，待25日新市長侯友宜上任後，他將向侯報告此事。

另外，即將接任宜蘭縣政府教育處長的王泓翔是國立政治大學教育博士，從基層做起，曾任台北市教育局體衛科股長、教育部社教司專員、新北市教育局社會教育科長與中等教育科科長等，現任新北市體育處副處長，他希望把新北近年發展的技職教育、職業試探及創客教育等經驗帶至宜蘭，協助宜蘭教育推動工作。

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