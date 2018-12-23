林姿妙小內閣名單公布 72歲林建榮接副縣長

2018-12-23 09:27

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣長當選人林姿妙首波縣府小內閣名單今天出爐，副縣長由前立委林建榮出線。

國民黨籍林姿妙當選縣長，宜蘭縣綠地變藍天，但新的小內閣保密到家，直到就職前2天才發布第一波名單，副縣長熱門人選林建榮，原本傳出年齡問題被排除，歷經轉折後塵埃落定，林姿妙縣政交接小組召集人曾成陽證實，林建榮確定出任林姿妙的副手。

林姿妙團隊考量林建榮有行政經驗，協調能力佳，又當過立委，熟悉中央及地方事務，選舉期間，擔任林姿妙競選總部主委，輔選有功，最終在口袋名單中脫穎而出。

72歲的林建榮出身教育界，曾任宜蘭市復興國中教務主任、宜蘭市長、立委，2012年立委連任失利後，轉任民間企業；選舉結束，林建榮陪同林姿妙謝票時受訪說，樂意為縣民服務，就表達出任副縣長的意願。

其他新任的小內閣一級主管，秘書長是新北市政府工務局副局長林茂盛，教育處長由新北市體育處副處長王泓翔接任，衛生局長是前陽大醫院副院長徐迺維，財稅局長由縣府參議呂莉莉回鍋。

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