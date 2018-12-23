邀阿諾助威 韓國瑜揚言高雄打造電影產業 魏德聖勸：別太衝動！

2018-12-23 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜日前表示，明年3月會邀請好萊塢巨星來高雄，昨天準高市觀光局長潘恆旭證實，這名巨星是主演《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）；另外韓還喊出在高雄打造電影後製產業園區，名導魏德聖對此呼籲，「不要太衝動，台灣影視本身沒那麼大的市場；要做到能吸引周邊國家願意來我們這裡做後製才有效果。」

根據《蘋果》報導，潘恆旭證實，韓市府團隊與阿諾史瓦辛格有初步接觸，阿諾原則上同意，但待韓國瑜上任後再做確定，若真的成行，阿諾將在高雄以演講為主，預計與「電影產業與世界新政」有關，符合阿諾從電影轉到加州州長的經歷。韓國瑜本人昨天則不願證實。

另據《鏡週刊》報導，阿諾演講行情1分鐘1600美元（約台幣4萬8000元），若以25分鐘演講計算，約要120萬元台幣，邀請單位恐怕還得負責交通食宿等費用。

此外，韓國瑜日前還喊出，要打造類似泰國的電影後製產業，對此魏德聖呼籲「別太衝動」，雖然建造電影後製園區不難，但中國、韓國、泰國等地都已有完善後製線，台灣應從商業思考，政府如何提出配套優惠政策，加上本地人才技術、視野能不能跟上國際腳步，才能讓外國電影選擇來台後製。

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