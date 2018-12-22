獨家》國教署長 台中市教育局長彭富源接任

2018-12-22 23:41

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕前教育部國教署長邱乾國因故請辭，遺缺確定由台中市教育局長彭富源接任。彭富源22日深夜低調證實已接獲派令，25日走馬上任。他說，感謝台中教育局團隊，未來他以服務教育者自居，「就是認真做事」，會致力提昇國內的教育品質。

證實接獲派令 25日走馬上任

59年次的彭富源是國立政治大學教育所博士，曾在桃園擔任國小教師，先後在台北市、新竹市、教育部等多個教育單位歷練，並曾擔任考試院公務人員保障暨培訓委員會培訓發展處處長、苗栗縣政府教育處長、台中市教育局長等職務，行政經驗豐富。

108新課綱上路在即，彭富源指出，盼發揮專業，未來會致力在新課綱推動、學前教育及均衡城鄉教育落差、行政減量及減少技職學用落差等面向努力，讓教育政策落實，更提昇教育品質。

彭富源說，很榮幸能追隨林佳龍市長，並獲得林市長充分信任、授權。在台中市服務這段時間，看到教育局團隊及第一線學校教育工作者認真創新教學等努力，未來他也盼以「服務者」自居，服務學生、老師、學校及地方政府，一起努力讓教育共好。

市府指出，彭富源在台中市教育局長任內，秉持「學生為本、適性揚才」的理念，積極營造高品質的教育環境，推動多項創新措施，重視教育機會均等；並在學校所有教育夥伴、教師及家長團體等協力下，逐步落實以人為本的教育理念，帶給台中的孩子充滿希望幸福的教育未來。

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