柯P稱市長60分就及格 王世堅大怒公布「實得分數」

2018-12-22 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（22）日被媒體問到是否選總統的問題時，他回答說，「當市長考60分就及格了」，但是當總統「要考80分」。對此，民進黨台北市議員王世堅大怒批評，台北市民給柯文哲的分數，「就是39分！死當！」他痛批，「一個39分死當的柯市長，是在肖想什麼80分的總統？」

根據《聯合新聞》報導，柯文哲今天上午出席台北商業大學101周年校慶，被媒體問到是否因為要選總統，所以喊出「兩岸一家親」的親中發言？柯文哲則說，當市長考60分就能及格，但是當總統要80分，但中國只給70分，對媒體追問「自己能拿幾分」，柯文哲則說：「這是很難回答的問題」。

對此，王世堅今晚在臉書發文說，這個問題一點都不難回答，「台北市民給柯文哲的分數就是39分死當！」王世堅痛批，柯文哲4年來一事無成，大巨蛋問題至今仍擺爛、5萬戶供宅的承諾，最後只收割前朝硬湊2萬戶，根本罄竹難書。王世堅更痛批，「一個39分死當的柯市長，是在肖想什麼80分的總統？」

王世堅說，更荒謬的是，台灣總統為何需要寫中國考卷，難道柯文哲今天是幫中國帶話嗎？王世堅批評，柯文哲不倫不類地想討好中國共產黨，自甘墮落將自己台灣地區化、香港化，最後他也敬告柯文哲，「台灣人投票選你柯文哲當市長，並沒有授權你幫中國帶話恐嚇台灣人民」！

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