再3天卸任 彰市長下一步「已經準備好了！」

2018-12-22 23:11

〔記者湯世名／彰化報導〕再過3天，擔任彰化市長時間長達3200天的邱建富，就將卸下市長一職，連日來市公所同仁、外界紛紛致贈花束、花籃恭賀他榮退，並且附上感性的字句「永遠記得您」，還有同仁依依不捨，眼眶泛淚與他握手道別，讓他心頭湧起莫名的感動，外傳他有可能投入明年初民進黨彰化區立委選舉黨內初選，對於自己的下一步，邱建富語帶玄機說：「未來有無限空間」，但他「已經準備好了！」前途將無限寬廣，頗令外界好奇。

九合一選舉結束，也代表兩任屆滿的現任鄉鎮市長，即將卸下鄉鎮市長職務，並將與繼任者完成交接，其中，兩任屆滿的民進黨彰化市長邱建富，即將於25日與民進黨市長當選人林世賢完成交接，達到「無縫接軌」的傳承。

邱建富表示，他會全力協助準市長林世賢讓市政「無縫接軌」，並允諾卸任後將完全退居幕後，全力協助林世賢，也希望林世賢就任市長之後，能承先啟後、繼往開來，繼續推動建設彰化市成為最繁榮的城市。

擔任彰化市長時間長達3200天的邱建富，25日即將卸任彰化市長，連日來他在辦公室打包私人物品，各界人士、市公所同仁紛紛向他握手話別，並祝福他能有更開闊的天空，還有社會課長孫培富等職員親自送上花束，恭賀他榮退，也有許多同仁與他話別時還眼眶泛淚，充滿離情依依，讓邱建富相當感動。

有政界友人向他恭賀榮退時表示「機會是留給準備好的人」，還有人感謝邱建富任內解決了許多彰化市多年的毒瘤，排水、交通、停車問題，期望他能更上層樓，嘉惠更多地方百姓生活，更有人說邱建富沒當縣長是彰化的損失，兩年後選立委吧！

本身兼任民進黨彰化縣黨部主委的邱建富，外界盛傳未來他將投入民進黨彰化區立委選舉黨內初選，對此，邱建富表示，天下沒有不散的筵席，休息是為了走更遠的路，而他「未來有無限空間」，但他「已經準備好了！」前途將無限寬廣，此語頗為耐人尋味，外界也都樂觀其成。

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