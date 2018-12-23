我護照164地免簽功臣是馬英九？ 網友7年前文章早打臉！

2018-12-23 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕在德國出示我國護照可快速通關，國民黨草協聯盟發起人李正皓說，台灣護照能夠如此方便，是前總統馬英九的功勞。對此，知名作家陳芳明駁斥李正皓的說法，表示護照的價值是因為台灣人的素質獲得國際肯定；此外，也有網友翻出7年前的文章打臉李正皓，表示真正原因根本是因為陳水扁推發行了晶片護照，才讓歐盟各國給予我國免簽，「馬英九只是收割陳水扁的稻尾」！

時代力量高雄黨部副執行長林子盟日前分享自己在德國快速通關的經驗之後，國民黨草協聯盟發起人李正皓隨後在臉書發文說，我國護照可以享有眾多國家的快速通關，是因為前總統馬英九的外交政策，截至馬英九卸任前，共有164個國家或地區給予台灣免（落地）簽或電子簽的待遇。

對此，有網友在PTT以164個國家或地區免簽的真相為標題發文，貼出2011年另名網友的貼文，表示「請馬政府不要再說免簽候選國是他的政績了，因為這是邀功，也是欺騙」。文章指出，台灣當時被美國列為免簽候選國，是因為台灣連2年美簽的拒簽率低於3％，因此自動具備候選國申請資格，就像國人滿20歲自動具備投票權一樣。「這是我們全民的努力換來的，跟馬政府的外交休克政策一點關係也沒有」。

文章中也提及，馬英九誇口表示，許多歐洲國家給我國免簽是他的政績，但事實真相卻不是這樣。當初英國給予我國免簽時，其中一個理由就是因為台灣成功推行了晶片護照，大幅提高護照安全性，而晶片護照就是陳水扁任內發行的。文章指出，有了晶片護照，歐盟各國自然會給我們免簽，因為發行免簽可以提高觀光收益，對歐盟國家來講何樂而不為？痛批馬英九根本就是收割阿扁的政績。

文章中更批評，寫過論文的人都知道，當你發表論文時，不是你做的部份，你應該要寫清楚，而馬英九的作法，是把所有功勞攬到身上，一點也不提當初是誰推行晶片護照的。這種人最讓人看不起。最後更指出，不管是免簽超過百國，或是列為美國免簽候選國，都不是馬英九的政績。「他只是在誤導民眾而已」！

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