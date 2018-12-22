砲轟馬政府犯8大錯 孫大千：出回憶錄不如好好反省自己

2018-12-22 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九20日發表新書《八年執政回憶錄》，把前總統李登輝、陳水扁和現任總統蔡英文都評論一番，還指太陽花學運是「誤國罪人」。國民黨前立委孫大千說，「與其拚場出回憶錄來爆內幕、批政敵、和推責任，為什麼就不能好好的反省自己，檢討過去呢？」

孫大千今（22日）在臉書上發文說，身為在國民黨執政期間的立法委員，他認為國民黨犯了八個嚴重錯誤：

第一，鼓勵資金大量回流，卻沒有提供足夠的投資標的。導致游資流向房市，房價飆漲，影響居住正義。

第二，不顧後果，復徵證所稅。重創股市，造成資金全面外逃。

第三，放棄「以開源取代節流」的方式改革年金制度，罔顧政府對軍公教同仁的承諾，廢除「年終慰問金」，同時，引發後續年金改革的浪潮。

第四，缺乏魄力全面調高基本薪資，坐視台灣「低薪過勞」的情況持續存在，而無能為力。

第五，兩岸交流的紅利無法讓台灣民眾廣泛分享，只是集中在少數的特定人士手中。

第六，推動重大政策時，缺乏與社會對話的機制和能力。

第七，立法院空有席次多數的優勢，卻缺乏貫徹政策的決心和魄力。

第八，內鬥頻繁，因為個人的恩怨和喜惡，動輒掀起人事紛爭。

孫大千狠批，「一群不知道自己曾經做錯了什麼的政治人物，憑什麼告訴我們他們有能力帶領台灣走向未來呢？」

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