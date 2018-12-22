新科北埔鄉長未上任先有氣 辦公室問題槓上代理鄉長

［記者黃美珠／北埔報導］再3天，各級新科行政首長就將就職，新竹縣北埔鄉下任鄉長莊明增卻自爆，他將是全國罕見上任沒辦公室可用，連張辦公桌椅也沒有的鬱卒鄉長！一想到到場觀禮的親友屆時將連歇腳的地方都無處去，今天下午他忍不住趁縣長邱鏡淳頒發當選證書時當眾說委屈，埋怨前述狀況都是拜縣府派代的代理鄉長梁淑惠所「賜」，只是邱鏡淳卻說「我沒管到這麼細、辦公室的問題」。他氣悶決定上任後首份公文就露天簽署以為「紀念」。
該鄉多名新科代表、村長們在場外也七嘴八舌議論紛紛，有人說梁淑惠「不近人情」、「太官僚」！還有人直接罵她把北埔鄉公所當成俱樂部在度假，根本無心政事、只說官話，代理迄今讓外坪、水磜2村村長的事務補助費迄今也沒有著落。
1名5連霸的村長就說，過去鄉長交接前，公所總務老早就到村辦公室造冊、清點財產以辦理移交，這次迄今都不見動靜，勸莊明增在財產不清下，最好只先接下印信就好。
梁淑惠原是縣府參議，因拚連任的北埔鄉長姜良明被控涉賄收押，所以選後2天臨危授命被派代理鄉長。
邱鏡淳說，這是因為縣府收到法院羈押姜良明的公文通知後，必須立刻依地方制度法派出代理人，好維持公所正常運作。
梁淑惠說，她的任務是過渡性質的，因此不宜以個人意志驟然替北埔鄉做出太多重大的決策，畢竟被派代1個月就會有新的民選鄉長上任。
她直言，莊明增若願意沿用舊鄉長室，她很樂意協助裝修、甚至遷出另擇他處辦公。只是莊明增堅持要用鄉代會主席的辦公室做未來的鄉長辦公室，這涉及另1個單位的使用權利，除非代表會行文公所說主席願意「讓位」，否則她不可能貿然核准裝修使用中的主席辦公室。
況且北埔鄉公所今年度的預算並沒有編列裝修新鄉長辦公室的科目，她也無法核准。至於明年度的預算因不是她的權責，要動用明年預算，得新鄉長上任後才能決定。
莊明增說，公所之前發包改裝地方館要給代表會做新辦公室，儘管現停工，但因已大致告一段落，加上原鄉長室由梁淑惠使用中，所以他向多名新任代表、代表會秘書彭雲貴徵詢，大家獲得：只要梁淑惠核准改裝工程復工，讓代表會早日遷入，他的鄉長室就可改用目前主席辦公室的共識。
而為配合就任，莊明增提出請公所協助更換主席辦公室窗簾、天花板輕鋼架、加添辦公桌椅的需求，梁淑惠都以「待新任鄉長上任後再行簽呈裁示」給打回，所以引發不滿。
代表會秘書彭雲貴直言，如果代表會能有更好的辦公環境，新科鄉長要用現在的主席辦公室，他們是樂見其成的，但是公所要怎麼做，他們無權置喙。
莊明增自嘲，看來他就職當天的第1份公文將跟韓國瑜一樣，是在露天、就職典禮上簽署。只是人家是要接地氣，他卻是迫於無奈，至於當天後續如何辦公？他想就只好在各課室主管間找個位子坐就好了。
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新竹縣新科北埔鄉長莊明增今天自爆，他將是25日當天，全國罕見就任後沒有辦公室的新鄉長。（記者黃美珠攝）
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新竹縣北埔鄉新科鄉長莊明增（右）今天趁著縣長邱鏡淳（左2）頒發當選證書的機會，當眾埋怨代理鄉長梁淑惠（左），邱臉色冷峻，梁則是低頭不語。（記者黃美珠攝）
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新竹縣長邱鏡淳（右）面對新科北埔鄉長莊明增埋怨身旁的代理鄉長、縣府參議梁淑惠，四兩撥千斤說「我沒有管到這麼細、辦公室問題」。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府參議梁淑惠選後臨時被派代北埔鄉鄉長一職，意外跟新科鄉長莊明增因為鄉長室裝修問題槓上。（記者黃美珠攝）
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新科北埔鄉長莊明增（中）相中圖中這個目前該鄉的代表會主席辦公室作為未來他的鄉長辦公室。（記者黃美珠攝）
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今天多名下屆的村長、代表們聲援新科鄉長莊明增（右2），認為代理鄉長梁淑惠的作法讓他們匪夷所思。（記者黃美珠攝）
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