新科北埔鄉長未上任先有氣 辦公室問題槓上代理鄉長

2018-12-22 22:13

［記者黃美珠／北埔報導］再3天，各級新科行政首長就將就職，新竹縣北埔鄉下任鄉長莊明增卻自爆，他將是全國罕見上任沒辦公室可用，連張辦公桌椅也沒有的鬱卒鄉長！一想到到場觀禮的親友屆時將連歇腳的地方都無處去，今天下午他忍不住趁縣長邱鏡淳頒發當選證書時當眾說委屈，埋怨前述狀況都是拜縣府派代的代理鄉長梁淑惠所「賜」，只是邱鏡淳卻說「我沒管到這麼細、辦公室的問題」。他氣悶決定上任後首份公文就露天簽署以為「紀念」。

該鄉多名新科代表、村長們在場外也七嘴八舌議論紛紛，有人說梁淑惠「不近人情」、「太官僚」！還有人直接罵她把北埔鄉公所當成俱樂部在度假，根本無心政事、只說官話，代理迄今讓外坪、水磜2村村長的事務補助費迄今也沒有著落。

1名5連霸的村長就說，過去鄉長交接前，公所總務老早就到村辦公室造冊、清點財產以辦理移交，這次迄今都不見動靜，勸莊明增在財產不清下，最好只先接下印信就好。

梁淑惠原是縣府參議，因拚連任的北埔鄉長姜良明被控涉賄收押，所以選後2天臨危授命被派代理鄉長。

邱鏡淳說，這是因為縣府收到法院羈押姜良明的公文通知後，必須立刻依地方制度法派出代理人，好維持公所正常運作。

梁淑惠說，她的任務是過渡性質的，因此不宜以個人意志驟然替北埔鄉做出太多重大的決策，畢竟被派代1個月就會有新的民選鄉長上任。

她直言，莊明增若願意沿用舊鄉長室，她很樂意協助裝修、甚至遷出另擇他處辦公。只是莊明增堅持要用鄉代會主席的辦公室做未來的鄉長辦公室，這涉及另1個單位的使用權利，除非代表會行文公所說主席願意「讓位」，否則她不可能貿然核准裝修使用中的主席辦公室。

況且北埔鄉公所今年度的預算並沒有編列裝修新鄉長辦公室的科目，她也無法核准。至於明年度的預算因不是她的權責，要動用明年預算，得新鄉長上任後才能決定。

莊明增說，公所之前發包改裝地方館要給代表會做新辦公室，儘管現停工，但因已大致告一段落，加上原鄉長室由梁淑惠使用中，所以他向多名新任代表、代表會秘書彭雲貴徵詢，大家獲得：只要梁淑惠核准改裝工程復工，讓代表會早日遷入，他的鄉長室就可改用目前主席辦公室的共識。

而為配合就任，莊明增提出請公所協助更換主席辦公室窗簾、天花板輕鋼架、加添辦公桌椅的需求，梁淑惠都以「待新任鄉長上任後再行簽呈裁示」給打回，所以引發不滿。

代表會秘書彭雲貴直言，如果代表會能有更好的辦公環境，新科鄉長要用現在的主席辦公室，他們是樂見其成的，但是公所要怎麼做，他們無權置喙。

莊明增自嘲，看來他就職當天的第1份公文將跟韓國瑜一樣，是在露天、就職典禮上簽署。只是人家是要接地氣，他卻是迫於無奈，至於當天後續如何辦公？他想就只好在各課室主管間找個位子坐就好了。

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